VAATA JA KUULA | Atamani karm treening tõi Kullamäele eredalt meelde raputuse Bambergi aegadest

Dinosaurus Kullamäe tunnistas ausalt, et temagi ootas ja vaatas, millal Eesti mees väljakule pääseb. Järelikult kõik ülejäänud korvpallihuvilised nii kui nii vaatasid. Drelli ja NBA teemade üle arutleti pikemalt, vaadati otsa treenerite vahetustele, uudsele hooaja sisesele turniirile, ja kõik saatejuhid käisid lauale pakkumise, kes tuleb kevadel NBA meistriks.

Üks on kindel, Denver Nuggets teist aastat järjest meistriks ei tule, sest Nikola Jokic liiga pikalt kevadel mängida ei plaani. Vastasel juhul läheb poolteist kuud puhkuse ajast kaotsi. Seega on meistriks tuleku variante mitte rohkem kui 29.

PAF Eesti-Läti liigas vaatasid saatejuhid otsa tabeliseisule ning rääkisid viimastest esitustest. Kõne alla tulid ka Eesti klubide ponnistused rahvusvahelistes sarjades, mis seni on ühel või teisel moel takerdunud.

Pärnu Sadam korraldas eeskujuliku FIBA Europe Cup kvalifikatsiooniturniiri, aga sportlikus plaanis eesmärgid ei täitunud. Vaatamata sellele usub Kullamäe, et tehakse õiget asja. Euroopasse on vaja pürgida ja ainult kodukamaral mängides Eesti korvpalli üldisemas plaanis edasi ei vii. Talts ja Jurtšenko laiemas vaates nõustuvad, kuid mõlemal on lisada veel oma spetsiifilisem vaatenurk.