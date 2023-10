TÄNA DELFI TV-s | Cramo võõrustab Kalevite duellis Snabbi. „Füsio lubas nuuskpiirituse välja otsida“

„Selge on see, et nii loiult, nagu Viimsi vastu eelmisel nädalal, ei tohi enam kunagi mängu alustada. Võib-olla peamegi otse töölt või koolist saali tulema, et terav tuhh oleks. Meil füsio lubas nuuskpiirituse ka välja otsida. Peame palli liigutama korralikult, mitte individuaalselt punnitama. Meistri vastu pole kerge, aga võitma läheme igat mängu,“ rääkis Kalev/Snabbi abitreener Karl Reismann enne kohtumist.

Kalev/Cramoga liitus hiljuti Shamorie Ponds, kes võib reedel debüüdi teha. Abitreener Brett Nõmme sõnul on ta meeskonna jaoks oluline lüli: „Meeskond on tublisti treeninud ja oleme hästi mänguks valmis. Ootame pikkisilmi vigastatud mängijate tagasitulekut ning uue tagamängija liitumist, et saaksime jällegi loogilise rotatsiooni. Meie mängustiili juures on oluline, et saaksime kasutada 12 meest. Tallinna Kalev/Snabb on selleks hooajaks saanud korraliku 8-9 kogenud mehe tuumiku. Robertsoni vigastus lõi küll eelmine mäng neil hetkeks kaardid sassi, kuid kindlasti on nad teinud korrektuurid ja on homseks valmis.“