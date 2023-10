FOTOD | Aserbaidžaani koondise itaallasest loots: ükski treener ei ütle, et me lähme mängu võitma või viigistama

67-aastase De Biasi pressikonverents oli omaette kultuuriline vaatemäng, sest kiskus poole pealt üpris emotsionaalseks. Aserbaidžaani ajakirjanikke huvitas peaasjalikult küsimus, kuhu on kadunud nende mängudest väravad, mida käimasolevas EM-valiktsüklis on löödud vaid kaks: üks Austriale (1:4) ja teine Eestile. Väravate vahe on Aserbaidžaanil 2:11, Eestil 2:16.

Pärast homset jääb Eestil veel pidada kaks (Austriaga kodus 16.11, Rootsiga võõrsil 19.11), Aserbaidžaanil kolm kohtumist (Austriaga kodus 16.10, Rootsiga kodus 16.11, Belgiaga võõrsil 19.11).

Toome välja pressikonverentsi kaks esimest inglise keeles esitatud küsimust:

Bakuus mängis Eesti väga hea esimese poolaja, teie hea teise poolaja. Mida peate homme teisiti tegema, et saavutada sama tase, mida näitasite seal teisel poolajal?

Vaadake... Oleme viimase aasta jooksul pidanud 13 matši, neist 5 kodus. Meil on neist mängudest 6 võitu ja 5 kaotust väga suurte tiimide vastu, kes mängivad natuke teisel tasemel. Kuid nendest kaotusest nagu 1:4 Austriale ja 0:5 Rootsile oleme kaasa võtnud omad õppetunnid. Loodan, et mängime homme nii nagu Bakuus teisel poolajal.

Esimene poolaeg oli meie poolt väga aeglane. Me polnud mänguks valmis - ma ei tea miks, mõningaid asju oli raske mõista.

Eestis tuntakse, et see on matš, mis tuleb võita. Kas te arvate Aserbaidžaanis sama? On see teie jaoks lisapinge?

Arvan, et ükski treener ei räägi teile järgmisest mängust rääkides kaotama minemisest või viigi peale mängimisest. Oma nägemuses tahame võita igat mängu, kuid alati ei lähe kõik õigesti ja sa leiad end keerulistest olukordadest. Üritame mängida homset mängu väga targalt. Peame võtma palliga initsiatiivi, aga ka rohkem väravaid lööma. Valdame tihti palli, aga see ei vii väravani. Tulemuse jaoks on väravad vajalikud.