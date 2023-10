Karl Jakob Hein: et homme võita, peame jalgpalli „A ja O“ asju õigesti tegema

„Aserbaidžaan on küllaltki hea palli valdav võistkond - nad on selles osavad ja neil on ka selleks vastavad mängijad, kes mängivad nii Aserbaidžaani kõrgliigas kui ka mujal Euroopas,“ rääkis Arsenali väravavaht tänasel pressikonverentsil. „Tuleb kindlasti väga võrdne mäng. Proovime neid asju, mida oleme nädala jooksul harjutanud, ellu viia.“