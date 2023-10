Miks sai koondisekutse viimase kahe kuu peale vaid kaks minutit mänginud Lukka? „Teda võib vaja minna seisu hoidmiseks“

„Ma ei taha kindlasti treeneri valikut kritiseerida. Sa ei taha võtta ka kedagi sellist, keda sa ei tunne. See on meeskonna mäng ja sa tead, keda sa võtad, mitte segada üldist rütmi. Sellepärast saan ma aru, miks ei võetud keegi täiesti uus,“ sõnas Oper.

Üks saatejuhtidest Kaarel Täll täiendas ekskoondislast: „See oleneb ka positsioonist. Mingitel positsioonidel on valik suurem. Olen üsna veendunud, et Häberlil on märkmetes terve hulk keskkaitsjaid. Eeldan, et Lukka mängima ei hakka Aserbaidžaani vastu. Ta on toodud varuvariandiks.“