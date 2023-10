Thomas Häberli: kõik tahavad mängida nagu Barcelona või Manchester City, aga me peame mängima oma võimetele vastavalt

Üks tervislik küsimärk

„Tegime hea mängu, eriti hea oli esimene poolaeg. Teame, kui head aserid on. Nad on harjunud mängima kõrgel rahvusvahelisel tasemel nagu näiteks Euroopa liigas. Tegu on tehniliselt oskusliku ja emotsionaalse tiimiga. Neil on kvaliteeti, aga seda on ka meil. Peame selle tooma väljakule tähtsatel hetkedel, mis otsustavad, kas mäng kaldub rohkem meie või nende poolele,“ rääkis Häberli.

„Septembrikuine aken näitas, et me pole veel oma arengus nii kaugel, et mängida võrdselt maailma TOP 25 meeskondadega, ja me peame sellega leppima. Nüüd kohtume vastasega, kes on meile lähemal. Vajame enda parimat esitust, nagu alati, vastasel juhul on Eestil alati raske. Aga selge on see, et lugu on hoopis teine kui septembris ja ka erinev sellest, mis meid ootab novembris (mängud Austria ja Rootsiga). See on Aserbaidžaan, mitte Belgia, Austria või Rootsi.“