NÄDALA MÄNG | Üks Läti tippklubi käes, kuidas läheb teisega? TalTech/Optibet võõrustab tugevat, aga haavatavat Ventspilsi

Miks on TalTech/Optibet - Ventspils nädala mäng?

TalTech on hooaega alustanud kahe võidu (80:78 vs VEF ja 96:59 vs Viimsi) ja ühe kaotusega (75:77 vs Pärnu Sadam). Ventspilsi mõlemad kohtumised on läinud lisaajale. Võõrsil suudeti 88:85 võita Tartut, kodus jäädi 96:102 alla Liepajale. Ventspils on kindlasti haavatav, sest Tartul oli võit juba sisuliselt käes, aga 14-punktiline edu osati kolme minutiga maha mängida.

Kuidas on TalTech suutnud seni oma potentsiaali välja mängida?

Täitsa korralikult. Anname sõna peatreener Alar Varrakule. „Ei saa öelda, et lati alt läbi läinud oleme, aga potentsiaali on meil kõvasti. Vaadates kasvõi seda, kuidas me kaare tagant tabanud oleme - Pärnu ja VEF-iga olid tasavägised mängud ja meie kolmeste protsent oli 25 juures (täpsemalt 26% - A.K.). Seal on kindlasti varu. Lauavõitluses oleme peale esimesi mänge tabeli lõpuosas. Samas kolmest mängust on kaks võitu ja kaotus (Pärnule) oli napp. Meil oli lõpus veel võimalus ja ütleme nii, et kohtunikel oli ka hooaja esimene mäng. Meie noortel kuttidel on kõikumisi paratamatult palju, aga seni on nad tublisti hakkama saanud,“ rääkis ta Delfile.