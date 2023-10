Vastutustundlik mängimine: rohkem kui lihtsalt sõnad

Mida täpselt tähendab vastutustundlik mängimine?

See on rohkem kui lihtsalt rullikute keerutamine – see on teadlik mängimine. Vastutustundlik mängimine tähendab kaalutletud ja teadlikku mängimist. See hõlmab tagajärgedest arusaamist ja piiride seadmist nii ajaliselt kui ka rahaliselt. Vastutustundlik mängimine on arusaam sellest, millal öelda „aitab“ ja millal otsida abi.