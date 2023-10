Endaga rahu teinud Mads Østberg: kui ma poleks Ungari EM-etappi võitnud, siis tõenäoliselt oleksin karjääri lõpetanud

Möödunud nädalavahetusel toimunud Ungari EM-rallit juhtis pikalt kohalik sõitja Miklós Csomós, kes aga viimasel päeval katkestas. Nii võttis Citroën C3 Rally2-ga võidu 36-aastane Mads Østberg, kelle sõnul oli õnnestumine tema tuleviku seisukohalt ülioluline.

Norralane nentis, et kui ta poleks olnud konkurentsivõimeline, siis kaalunuks ta ralliga tegelemisega lõpetamist. „See oli kõigile asjaosalistele ääretult oluline võit. Meie hooaeg oli väga keeruline, meil on olnud meeletult probleeme ja see polnud aasta alguses meie eesmärk,“ ütles Østberg DirtFishile.

Kogenud sõitja sõnul on tehnilised probleem osa alast. „Ma tean, et selle vastu ei saa võidelda, kuid see mõjutab ikkagi piloodi enesekindlust. Meeskond, mina ise ja kaardilugeja [Patrik Barth] vajasime seda tüüpi tulemust. Tõestasime ja nägime, et me suudame endiselt rallit nautida ja oleme konkurentsivõimelised. See on lõppude lõpuks rallide osalemise põhjus – tahame lõbutseda ja mul ei ole lõbus, kui ma pole tipus. Kui ma pole enam tipus, siis pole mul mõtet seda ala enam teha,“ märkis ta.

Østberg tiirutas varem pikalt WRC-sarjas, kus ta jõudis 17 korral poodiumile, sealjuures võitis ta 2012. aastal Portugali ralli. Norralane on teinud nüüdseks rahu sellega, et ta ei võistle enam MM-sarjas.

„Olen sõitnud pikalt ja tean, et ma pole enam noor talent. Kuid olen päris palju saavutanud. Tegelikult on paljud mu unistused täitunud, mistõttu ma enam ei pinguta ega võistle Rally1 autosse pääsemise nimel. Tahan nautida, olla konkurentsis ja lõbutseda - kui näen, et ma seda ei suuda, siis ma põhimõtteliselt ei tegele enam selle alaga. Nii lihtne see ongi,“ jätkas Østberg. „Ma ilmselt pole kunagi olnud rallisõitajana nii õnnelik. Ma ei ütle, et olen praegu parem sõitja, kuid olen vaimselt palju paremas seisus. Ma ei mõtle igal päeval ja õhtul millegi jahtimisele, vaid saan öösel muretult magada.“

Autoralli EM-sarja hooaja võitis tänavu 163 punktiga Hayden Paddon. Lätlane Mārtiņš Sesks oli 134 silmaga teine ja Østberg 115-ga kolmas. Suure tõenäosusega toimub järgmise hooajal üks EM-etapp Eestis.