Põlva Serviti võõrustab sel nädalal eurosarjas Islandi klubi

Pika ajalooga Valur asutati 1911. aastal ja sellest ajast saati on klubi hoidnud lippu kõrgel. Kõige uhkem saavutus jääb aastasse 1980, mil jõuti EHF Champions League’i finaali. Ükski Islandi klubi pole seda seni suutnud ei korrata ega üle trumbata. Kuigi Valur on 24-kordne Islandi meister, pärinevad need tiitlid enamjaolt eelmisest sajandist. Hiljuti on võidetud meistritiitel vaid aastatel 2022, 2021, 2017 ja 2007. Eelmisel eurosarja hooajal jõuti parima 16 sekka, samal ajal kui Serviti pidi piirduma 3. ringiga, kus oli 32 meeskonda.