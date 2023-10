Hyundai pealik Neuville’ist: kümme aastat samas tiimis olnud sõitjal on raske välja pakkuda uusi ideid

Hyundai autoralli meeskonna järgmise hooaja seis on ühest küljest selge, aga teisalt lahtine. Ühest küljest istuvad uuel aastal autodes Ott Tänak ja Thierry Neuville, aga samas pole veel teada, kas nad toovad teedele kolm või neli masinat. Kuna mänedžer Timo Jouhki sõnul saab Teemu Suninen Hyundaid roolida ligi pooltel rallidel, siis Esapekka Lappi tulevik on lahtine ning soomlane ei pruugi saada teist täishooaega.

Hyundai tiimipealiku Cyril Abitebouli väitel pole tiimi peakontor veel otsustanud, kas nad annavad eelarvet nelja masina sõidutamiseks. „See oleks pikka perspektiivi vaadates oluline samm, aga peame seda veel peakontoriga arutama. Olen varemgi öelnud, et tahame noori talente üles kasvatada, ja see võtab aega. Kuid selgelt pole Ott noor talent, mistõttu tahaksime neljanda masina anda noorte talentide käsutusse, aga see vajab heakskiitu,“ lausus ta portaali Motorsport vahendusel.

Abiteboulilt uuriti, kas ta sooviks hoida Lappit meeskonnas. Vastus oli aga üsna ümar. „Meile väga meeldib pühendumus, millega Esepakka autot täiustab. Thierry on väga tugev sõitja ja tal on väga selge nägemus sellest, mida ta tahab. Kuid kümme aastat samas meeskonnas olnud sõitjal on raske välja pakkuda uusi ideid ja kontseptsioone. See on täiesti normaalne ja pole kriitika Thierry suunal, aga see on Esapekka tugevus,“ alustas tiimipealik vastamist üsna kaugelt.

„Lappi tõi juurde värske silmapaari ja vaate, kuidas autot seadistada. See on olnud väga kasulik. Ootame huviga, kuidas saaksime Esapekkaga koostööd laiendada. Ma ei taha üksikasjadesse laskuda, kuid viimase paari kuu jooksul on temaga juhtunud asju, mistõttu võtame parima lahenduse leidmiseks natuke aega. Olen nii Esapekka kui ka Thierryga suhelnud avatud kaartidega ja nad mõistavad, miks me teeme seda, mida teeme,“ võttis Abiteboul asjad mõistukõnega kokku.

Kui Lappi jätkamine Hyundais näib olevat lahtine, siis kindlasti on ta roolis 26. oktoobril algaval Kesk-Euroopa rallil.