Prantsusmaa rallitäht: olen ala tuleviku pärast tõsiselt mures

Kui Rally2 arvestuses on viimastel aastatel konkurents väga tihe, siis kuninglik Rally1 klass ikaldab. Ka sel hooajal saab hübriidajamiga autoga MM-sarjas debüteerinud mehed üle loetleda ühe käe sõrmedel. Tänavu WRC2 masinaklassis hooaja kokkuvõttes teist kohta hoidva Rosseli meelest on asjad hapud.

„Suurim probleem on tootjate puudus. Kuna WRC2 klassis on rohkelt erinevaid autotootjaid, siis on probleem ilmne – Rally1 auto rentimise hind üheks etapiks on sisuliselt võrdväärne sellega, et sa võistled terve hooajaga Rally2 sarjas,“ ütles Rossel Prantsusmaa portaalile Rallye-Sport.fr.