Kinga saanud Viimsi klubi peatreener Venemaa meedias: minu silmis on Putin maailma parim inimene

Kui Eesti ajakirjandusele rääkis Jovanovic kahetsemisest, siis idanaabrite meedias oli tema jutt hoopis teine. „Minu silmis on Putin praegu maailma parim inimene, kes võitleb vabaduse eest. Ta ei võitle mitte ainult Venemaa, vaid meie kõigi eest. Paljud serblased on praegu Donbassi venelaste poolel ja püüavad aidata,“ rääkis Eestis kinga saanud juhendaja Venemaa väljaandele Sport24.

Ühtlasi nahutas Jovanovic oma kaasmaalasi. „Muidugi on Serbias inimesi, kes arvavad, et NATO on meie tulevik. Neid on alla viiendiku, kuid keegi ei rõhu neid. Seda nimetatakse demokraatiaks. Keegi ei taha konflikte. Ma arvan, et venelastel ja ukrainlastel on sama tihe side kui serblastel ja montenegrolastel. Poliitika hävitab rahvaste-vahelisi suhteid, kuid ei tohiks hävitada sporti,“ ütles ta välja teesi, mida tänapäeval kasutavad peamiselt Ukraina sõja õigustajad.

Viimsi Smsraha lõpetas peatreeneriga koostöö esmaspäeval. Klubi juht Andrei Golovin ütles RusDelfile, et serblane vedas sellega oma klubi ja mängijaid tõsiselt alt, ent juhendaja ei oodanud sellist reaktsiooni.

„Ta vabandas mitu korda ja ütles, et ei oodanud, et reaktsioon võib nii karm olla. Kordan veel: ta ei ole poliitilisse reaalsusse niivõrd süvenenud ega saa lihtsalt aru, millised tagajärjed tema tegudel võivad olla,“ rääkis Golovin. „Vastavalt temaga sõlmitud kokkuleppele – kuna tema põhjustas lepingu lõpetamise –, saab ta septembrikuu töötasu ja see on kõik. Lisakompensatsiooni ei saa.“

Töötu peatreener üritab praegu lõigata juhtunuga krediiti piiri taga. Mees keeras jutu kiirelt sellele, et lääs kiusab teda, ning ta hea meelega hakkaks tööle nende liigas.

„Ma ei tea, milline on reaktsioon teistes Lääne-Euroopa riikides, kui nad minust ja sellisest süütust juhtumist teada saavad. See lihtsalt pole normaalne. Mul on praegu raske tööd leida. Mul oleks hea meel, kui keegi mind aitaks. Olen saalijalgpalli mänginud 25 aastat ja olen treenerina valmis aitama iga klubi. Tean, et Venemaal on tugev liiga, seal mängivad serblased ja brasiillased. Mul oleks hea meel, kui mind mõistetaks ja keegi aitaks mind tööle tagasi,“ märkis Jovanovic.