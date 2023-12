Maik-Kalev Kotsar | Vaimselt raskest ajast aitas üle mediteerimine

Vaimne pool on väga tähtis

Muidugi tekkis Ameerikas juba paari kuuga igatsus pere järele, aga kui on eesmärk silme ees, mis hoiab tegevuses, siis see aitab. Pidin ennast korvpallurina tõestama, samas olid inimesed ümberringi sõbralikud ja ma ei tundnud end teistest eraldatuna.

Millest see tuli? Ühest küljest oli treener karm ja ootas minult palju, teiselt poolt olid ka mu enda ootused kõrgemad. Teadsin, et olen rohkemaks suuteline, aga kui paar korda ei õnnestu, siis tuleb kartus sisse ja sealt hakkab lumepall veerema.

Hakkasin lahendusi otsima, käisin spordipsühholoogide juures. Lõpuks aitas see, et käisin neli kuud igal pühapäeval budistlikul koosolekul. Nende kooskäimiste sisuks oli budistliku maailmavaatega tutvumine ja mediteerimine. Esimesed paarkümmend minutit toimus juhendatud meditatsioon, seejärel vestlus budismi teemadel ja viimased paarkümmend minutit omaette meditatsioon.

Mul oli vaja leida võimalus, kuidas mängu ajal mitte mõelda, ja mediteerimine aitas pea tühjaks saada. Muutus see, et kui läksin mängu ja tundsin, et hakkan üle mõtlema, suutsin nüüd sügavalt sisse hingata ja pea tühjaks teha. Hakkasin kasutama rohkem oma kõhutunnet.