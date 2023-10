Selver/TalTech pani kodusaali eelise maksma ja alistas Võru Barruse

Võitjameeskonna resultatiivseimaks kerkis 21 punktiga (+13) Matthew Aubrey, Tristan Täht lisas 13 (+7) ning Marx Aru 10 punkti (-1). Selver/TalTechi vastuvõtt oli 45%, rünnak 49%, blokist saadi 7 ja servilt samuti 7 punkti (eksiti 16 pallingul), kirjutab Volley.ee.

Võru Barruse parim oli 25 punkti (+12) toonud Renato Santos, 12 punkti (+1) lisas Kristo Kollo. Võru vastuvõtt oli 40 ja rünnak 45% blokipunkte kogunes 9 ja servipunkte 6 (21 viga).

Üle 400 pealtvaataja kaasaelamise toel andsid Andres Toobali hoolealused vastasele ära vaid ühe geimi. Asjaosaliste hinnangul on parandamiskohti mõlemal meeskonnal, suurt rolli mängis täna serv ja ühtsus.

Selver/TalTechi prantslasest sidemängija Valentin Bouleau: “Suutsime ka rasketel hetkedel kokku hoida ja vigade arvu mitte liiga suureks lasta. Aga oli ka halbu hetki, on alles hooaja algus ja mina olen uus ning peame veel kokkumängu harjutama. Peame ka eduseisudes suutma pinget peal hoida, mitte hakata liiga kergelt asju võtma.“

„Sidemängijana naudin väga koostööd tempodega, meil on Marx ja Andri, kes on mõlemad võimsad kujud ja nendega on lihtne mängida. Tempodega mängimine on ka üks mu lemmiktegevusi mängus, nii et naudin seda väga,“ sõnas Bouleau, kes on endise sidemängija Andres Toobali käekirjaga harjumas.

“Peatreener on kohutav! Nali! Olen Prantsusmaal aastaid tagasi mänginud Kert Toobaliga, kes oli minu jaoks justkui mentor, ja ka Andresega on mul väga hea klapp. Ta aitab igati ja oskab ka sidemängijana head nõu anda,“ lisas Bouleau. “Usun, et meie meeskonnal on palju potentsiaali ja kui hooaja edenedes saame asjad paremini jooksma, võib meil hästi minna.“

Täna jäi TalTechi saali kurikuulus madalavõitu lagi ette nii mõnelegi mehele, Bouleau loodab sellest oma meeskonnale eelise teha. “Ise hakkan vaikselt harjuma, aga vastuvõtjatel on kindlasti raske. Aga see on meie eelis ja peame seda ära kasutama.“