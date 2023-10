Jörgen-Matthias Talviku sõlmis lepingu USA tiimiga

Talviku alustas koostööd USA tiimi CREO Racinguga. Tiimi esindaja Jeff Crutcheri sõnul on Talviku kõige andekam sõitja, kellega nad seni töötanud on. Lisaks eestlasele on tiimis veel Kanada sportlane Tyler Gibbs ja Dawson Kaub Kansasest.