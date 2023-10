Pärnu kapten Andrus Raadik: ma ei muudaks oma karjääris mitte midagi, sest muidu poleks ma abikaasaga kohtunud

Andrus, mängisid 11 hooaega Pärnus. Alles 29-aastaselt läksid piiri taha. Nüüd, 36-aastaselt oled tagasi sünnilinnas. Mis on vahepeal muutunud? Meeskonnas, Eesti võrkpallis, linnas.

Meeskonnas on noori palju. Kui viimati siin olin, 2015/2016, oli meil hea meeskond – Timo Tammemaa, Hindrek Pulk... Hetkeseisuga võrreldes on praegune Pärnu kindlasti nõrgem. Treener on vahetunud. Aga üldpildis kõik muu on üsna sama. Väikeste bussidega sõidame ringi, pallitrenni koht on sama, tõsi, jõusaali trenne teeme nüüd Rannastaadioni saalis, spordihallis seda suuremat jõusaali enam polegi.

Liigas on meeskondi vähemaks jäänud, nii Lätis kui ka Eestis, ja see on natuke kurb. Kunagi oli see asi ikka veidi tummisem. Muidu siin Eesti-siseselt ma loodan ja tahan, et tuleks äge andmine, võrdsete mäng.

Pärnu linn on palju muutunud. Ikka korduvalt sõitsin ühesuunalisel tänaval vastassuunas! No vanasti ju sai siit mindud... Hiljem avastasin, et keelumärk on ees. Linn on väga ilusaks läinud, eriti suvel on väga mõnus.

Olete seadnud sihiks võidelda kolme karika eest. Avamängus kaotasite 1:3 Võrule, kes pole soosik number üks. Mis peab juhtuma, et Pärnu suured ambitsioonid saaksid tõeks?

Ütlesime, et tahame kolme karikat, keegi pole öelnud, et võidamegi. Ma arvan, et on normaalne, kui sead endale kõrged eesmärgid. Ma isiklikult alla selle ei hakka mõtlemagi. Arvan ja loodan, et meil on Eesti tiimidest kõige rohkem juurde panna. Arenguruumi on kõvasti. Meil on aega ka. Esimene mäng Võruga tuli 1:3 tuppa, aga hoolimata sellest jamast, mis me korraldasime, püsisime päris hästi mängus. Meil on pisiasjades kõik kinni, neid peame parandama ja siis on võimalus. Ma ei usu, et Tartu ja Selver teistest nii palju ees on. Eks pühapäeval Tartu vastu näha ole.

Kui palju sa Pärnu klubi noori vaadates tunned ära noore iseenda?