Eesti koondislane Karli Allik naaseb Iisraelist sõja tõttu mõneks ajaks kodumaale: klubi pealikule see ei meeldinud

Pärast sõja algust on Iisraeli sport sisuliselt seiskunud. Erandiks pole ka sealne võrkpalli kõrgliiga, mis Alliku koduklubi jaoks oleks pidanud algama täna. Praegu on Allik Hapoeli välismängijatest ainus, kes kodutee ette võtab.

„Praegu olen mina ainuke, kes ära läheb. See on arusaadav, sest minuga on pruut kaasas ning tema perekond ja sõbrad-tuttavad muretsevad. Arvan, et kui oleksin siin üksi, jääksin siia,“ rääkis lennujaamas viibides Delfi jaoks aega leidnud Allik.