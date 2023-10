Inglismaa klubijalgpallis on sel sügisel üheks põletavamaks teemaks olnud Londoni Arsenali esiväravavahi küsimus. Kuna esikinda rolli kaotas inglane, siis on meedia olukorda kajastanud põhjalikult. Samal ajal on Arsenali peatreener Mikel Arteta välja öelnud, et oma võimalust väärib ka klubi kolmas number Karl Jakob Hein. Kuidas praegusele olukorrale Hein ise peale vaatab?