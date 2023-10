KUULA | Kristjan Port: sportlased võiks rääkida sellest kui palju neid on testitud, see tõstaks usaldusväärsust

Kui suurtuuridel hakatakse mägedes üle sõitma nii-öelda dopinguajastu rekordeid, siis mida see antidopingu vaates tähendab? Kas kusagil lähevad piltlikult öeldes punased tulukesed põlema, et oot-oot, mis see nüüd on? Midagi justkui ei klapi?

Tänavusel Hispaania velotuuril juhtus pretsedenditu olukord, kus üks meeskond hõivas terve poodiumi? Jumbo-Visma kolmikvõit on seda huvitavam, et tänapäeval räägitakse targast treenimisest, mis on kõigile kättesaadav. Kuidas siis järsku selline domineerimine? Kõige andekamad on sattunud sõitma ühte tiimi?

Huvitav teema on erisuste ehk inglise keelse lühendina TUE lubamine (Therapeutic Use Exemptions). Kas erandite tegemise vallas on viimastel aastatel asjalood muutunud? Jalgrattamaailmast on varasemalt teada juhtumeid, kus suurtuuride võitjad said erandeid kasutada kahtlastel aegadel, enne tähtsaid võidusõite.

Eesti ratturite käitumiskultuur, seoses antidopinguga. Kas on näha, et ratturid on koostööaltid või leidub ka imelikke ilminguid?