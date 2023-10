Latvala põhjendas, miks Tänak Toyotasse ei sobinud

Eelmisel nädalal rääkis Tänak Delfi videointervjuus , et Hyundaiga lepingu sõlmimine oli loogiline valik, sest M-Spordil pole võimalusi autot piisavalt arendada. Pealegi on Hyundail uued juhid, kes mõistavad, mida maailmameistritiitlini jõudmiseks vaja teha on.

„On aru saadud, et nende probleemide ja vajakajäämistega, mis minu silmis Hyundais varasematel aastatel olid, suurt kala ei püüa. On tehtud vajalikud sammud, et meeskond struktuurselt tugevam oleks. Nad on mulle tõestanud, et on nõus päriselt tiitlite nimel vaeva nägema, ja kuna meie visioonid kattuvad, siis tundus, et saame koos sporti teha,“ lausus Tänak.