„Selline asi võinuks 20–30 aastat olemas olla.“ Aega teenivad korvpallurid mängivad pilootprojektis teises liigas

Peatreener Jaanus Liivaku käe all mängivad teiste seas ka eelmisel hooajal Eesti-Läti liigas korvpallurina minuteid saanud ajateenijad. „Teeme neli korda nädalas õhtul trenni, lisaks on mängud. See pole nõukaaja spordirood, kus tehakse trenni ja magatakse, vaid mitu korda keerulisem, sest hommikust õhtul kuueni elavad nad sõdurielu. Koormus on päris suur ja treeneri väljakutse on nende värskena hoidmine – kui sul teisipäeval on 30-kilomeetrine rännak täisvarustuses, siis järgmisel päeval peab tagasi hoidma,“ lausus Liivak. Ta lisas: „Selline asi võinuks 20–30 aastat olemas olla.“