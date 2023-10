Rafael Nadal naaseb tipptennisesse samal turniiril, kus ta vigastada sai

Austraalia lahtiste meistrivõistluste tegevjuht Craig Tiley ütles Austraalia meediale, et Nadal peaks olema jaanuariks piisavalt heas vormis, et konkurentsis olla.

"Rafael on suurema osa aastast eemal olnud, aga olen temaga viimastel päevadel rääkinud ja ta kinnitas, et ta tuleb (Austraalia lahtistel) tagasi. See on suurepärane, oleme väga elevil," rääkis Tiley.

„Valu pole veel kadunud, aga seda saab hoida kontrolli all. Kuid siiski on hetki, mil jalad ei lase mul rahus elada. Siis on isegi trepist alla kõndimine raske. Seda hooti ikka juhtub,“ tõdes ta. Lisaks on Nadal öelnud, et järgmine hooaeg peaks jääma tema karjääri viimaseks.