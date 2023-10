OTSEPILT | Äsja esimese võidu saanud Viimsi võõrustab Läti klubi

Viimsil on seni neljast mängust üks võit. Keilale, Prometeile ja TalTechile kaotati kindlalt, aga pühapäeval suudeti võõrsil 69:56 võita Tallinna Kalev/Snabbi. Ogrel on üks võit ja kaks kaotust. Laupäeval võitis Ogre Läti Ülikooli, enne seda jäädi alla nii Raplale kui ka Riia VEF-ile.

Viimsi peatreener Valdo Lips tänase mängu eel: „Tuleb väga raske mäng meie võistkonna jaoks. Vastaseks on kogenud ja jõulised mängijad. Peame olema valmis füüsiliseks mänguks ning mitte laskma end kergelt n-ö ära lükata. Rumalad eksimused (sh pallikaotused) tuleb viia miinimumi, sest Ogre karistab need kindlasti koheselt valusalt. Vigastustega on endiselt väljas Gerrit Lehe, Aleksander Oliver Hint ja Ron Laanemaa. Ken-Martti Reinarti mängimine selgub mängupäeva jooksul.“