WRC-kalendrist välja jäänud Rally Estonia saab lohutuseks asendusvariandi

Rahvusvaheline autoliit FIA ei ole veel järgmise aasta WRC-kalendrit avalikustanud, kuid juba pikemat aega on teada, et järgmisel aastal Eestis MM-rallit ei toimu ja see peetakse Lätis.

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava ütles veebruaris Delfile, et lätlased on pikalt ERC-sarja etappi korraldanud ja väärivad kohta WRC-sarjas.

"Rally Estonia mõttes me vaatame pikka plaani ning täna töötame aastatega 2024-2026. Töötame sellise plaaniga, et võib olla on kõik need kolm aastat meil WRC-ralli, aga võib olla ka ühel neist kolmest aastast on ERC-ralli. Täna me seda veel kindlalt ei tea,“ rääkis Aava toona.