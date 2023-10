VIDEO | Naiskohtunikku eiranud vilemees sai karistada

Sotsiaalmeediasse postitatud videost on näha, et Sacchi abiline Francesca Di Montega pakkus tunnelis peakohtunikule kätt, kuid too seda vastu ei võtnud, kuigi surus kätt oma teise kolleegi ja meeskondade kaptenitega.

Itaalia kohtunike ühendus AIA teatas intsidendi kohta, et see polnud tahtlik solvang.

„Me võime täielikult välistada, et see oli seksistlik žest või isiklik solvang. Meie jaoks pole see probleem, see oli ainult tahtmatu žest, mida tõlgendati valesti. Kaks kolleegi töötasid kohtumise ajal hästi ja nende esitus oli suurepärane," seisab AIA avalduses.