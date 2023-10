Keskkooli füüsika, kui seda igapäevaselt ei kasuta, pühitakse kiiresti meelest. Ent üht-teist jääb ajukurdude vahele igaveseks ning mõttetegevus aitab kübemed välja kaevata, eriti kui need haakuvad tavaeluga. Nagu näiteks tuumafüüsikast tulenev kriitiline mass.

Wikipedia ütleb, et kriitiline mass on vähim tuumakütuse kogus, milles tuumalõhestumine saab toimuda iseseisva ahelreaktsioonina. Ehk siis kui on gramm puudu, sumbub ahelreaktsioon kiiresti. Ent selle grammi lisandumine põhjustab plahvatuse.