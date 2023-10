Tänak oma autole uuendusi ei saa, meeskond keskendub teisele masinale

M-Spordist lahkuv Ott Tänak avalikustas hiljuti, et Briti meeskond pole Ford Puma Rally1 hübriidauto juures hooaja algusest saati mingeid uuendusi teinud. Eestlase sõnul oli see ka üks põhjusi, miks ta hooaja lõpus meeskonnast lahkub ja Hyundai WRC meeskonda tagasi kolib.

Rallit.fi kirjutab, et M-Sport on seevastu investeerinud oma Rally2 masinasse, mis võistleb muu hulgas MM-sarja WRC2 klassis. Investeeringud teise klassi masinasse on igati õigustatud, sest M-Sport müüb need oma klientidele edasi ja saab sealt tulu.