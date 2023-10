Rekordipurustajate hüpertossud. Ülihea hind, aga vastu peavad ainult 42 195 meetrit

Maratonirekordite – nii maailma- kui ka isiklike rekordite – purustamine pole iial olnud nii lihtne nagu praegu. Trenn trenniks, see paraku ei garanteeri veel midagi. Alles siis, kui hangite endale Adidase kõrgtehnoloogilised jooksujalatsid Adizero Adios Pro Evo 1, makstes paari eest 550 eurot, võite loota, et tipptulemus paraneb. Siinkohal teadmiseks: need tossud peavad vastu ainult ühe maratoni ja eelneva soojenduse, kui see pole liiga pikk, misjärel on efekt kadunud ja jalanõud tuleb prügikasti heita. „Ent stopp,“ hõikab Adidase suur konkurent Nike, „pigem tõmmake jalga meie Nike Alphafly 3-d ja olete veelgi kiiremad.“