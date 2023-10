Eesti jalgpalli juhtimise juures on Pohlak olnud 1990-ndate algusest alates. Presidendiks tõusmise järel on kohalike vutiinimeste toetus talle olnud jäägitu ning tema ametikoht ei ole kordagi löögi all olnud. Eesti jalgpalli (nii koondis kui ka klubid) viimase aja kehvade tulemuste ja mõnede skandaalsete väljaütlemiste järel on siin ja seal arutatud, kas ja kes võiks Pohlaku asemel jalgpalliliidu juhtida. Eesti Päevaleht tegi ülevaate, milline olukord meie jalgpallis sellest vaatest vastu vaatab.