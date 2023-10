UEFA muutis meelt ja võttis Venemaa noorte suhtes langetatud otsuse tagasi

UEFA otsuse tagasi pööramisest on uudise teinud ka uudisteagentuur Associated Press (AP), mis vahendab, et vähemalt 12 alaliitu 55-st teatasid 26. septembri otsuse peale, et nemad Venemaa koondistega käimasoleva Ukraina sõja ajal ei mängiks.

"UEFA on oma otsuse küll teinud, aga me oleme selle vastu, ei saa ega taha seda otsust täita. EJL-i selge, ühene ja ilma igasuguste reservatsioonideta seisukoht on, et Eesti koondised ei mängi Venemaa vastu. UEFA on algusest peale meie seisukohast teadlik. EJL-il on väga kahju, et eelnevad sõnumid on tekitanud meie seisukohtadest vale arusaama," öeldakse selles teates.