Kõhedusttekitav video | Kas vormel 1 piloot minestas keset pikka sirget 300 km/h-ga kihutades?

Twitteri konto Aston Martin Formula 1 News postitas pardakaamera video, millel on näha Strolli pead stardi-finišisirgel silmnähtavalt lõdvalt vasakult paremale hüppamas. Üheks väikseks viivuks lasi Stroll ka parema käe roolilt lahti, mida seostatakse samuti minestamishetkega.

„Lance Stroll sirgel sõitmas ja tema pea vasakult paremale hüppamas. Peale sõitu ütles Stroll, et minestas autos. See klipp näitab minu jaoks, et ta polnud 100% teadvusel. Kogu sõit oli täielik katastroof, arvestades kui paljudel sõitjatel tervisega probleeme oli,“ kirjutas konto omanik kommentaariks.

Videot jaganud portaal GiveMeSport ütleb, et pole võimalik täie veendumusega öelda, et just minestamisega antud juhul tegu oli, kuid tõdeb, et vaatepilt on tõepoolest erinev sellest, mis tavaliselt samast pardakaamerast sellisel sirgel avaneb.

Video järgi pole võimalik öelda, mis kiirusega Stroll sirget läbis, aga kindlasti oli see üle 300 km/h. Strolli tippkiiruseks sel etapil mõõdeti 323,9 km/h, mis oli selles arvestuses paremuselt kolmas tulemus Charles Leclerci (Ferrari, 341 km/h) ja Fernando Alonso (Aston Martin, 328,7 km/h) järel.

Katari GP sündmuste järel - Alpine'i piloot Esteban Ocon tunnistas, et oksendas kiivrisse - teatas rahvusvaheline autoliit FIA, et võtab ekstreemsed ilmaolud oma järgmisel meditsiinikoosolekul teemaks ning vaatab kriitlise pilguga üle ka võistluskalendri, et etappe enam nii ekstreemsetes ilmaoludes ei peetaks.

Kuula ka viimast "Ringiga ees" vormelipodcasti!

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00