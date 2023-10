KOMMENTAAR | Skeemitamise meistriklass ehk FIFA viib järjekordse MM-i naftariiki

Maailma spordis andis viimasel kümnendil värvi Katar, kus järjepanu on toimunud pea kõik suurvõistlused, erandiks olümpia. Viimastel aastatel on aktiivselt spordiväljale tõusnud Saudi Araabia, kus toimuvad golfi, poksi, tennise ja vormel 1 tippvõistlused, lähiajal lisanduvad jadasse Aasia mängud ning Aasia talimängud. Silmapaistvalt tegutseb väidetavalt inimõigustega pahuksis olev naftariik nüüdseks ka jalgpallis, sest seal toimub järgmine klubide MM, miljardite abil jõudsid nende kohalikku liigasse mängima superstaarid eesotsas Cristiano Ronaldoga ning osteti Inglismaa kõrgliiga klubi Newcastle United.

Viimastel aastatel oli jalgpalliringkondades avalikuks saladuseks see, et Saudi Araabia suur soov on korraldada 2030. või 2034. aasta MM-i. Sellega oli aga paar muret: suurturniir toimus äsja Kataris, mistap teoreetiliselt peaksid järgmised MM-id toimuma teistes maailmajagudes. FIFA lähenes asjale aga väga küüniliselt ning sisuliselt mängis suurturniiri Saudi Araabia korralduskomitee kätte. Kuidas? Viie lihtsa sammuga.