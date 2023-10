KOMMENTAAR | Jah ja ei. Kas Eesti peaks ROK-i olümpiaboikotiga ähvardama?

„Eesti olümpiakomitee seda otsust veel langetanud ei ole,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur, veeretades palli mugavalt EOK väravasse. Oma põhikirja järgi ei tohikski EOK sellist otsust langetada, sest on vandunud truudust olümpiahartale ja lubanud „olla sõltumatu nii poliitilisest, religioossest kui majanduslikust survest, mis võiks takistada olümpiaharta sätete täitmist“. Samas dokumendis lubatakse aga „lähtuda oma tegevuses Eesti vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest“. Sellega on klaar, kelle väravas pall tegelikult on.

Küsimusele, kas Eesti peaks Pariisi olümpiat boikoteerima, on ainult üks vastus: kindlasti! Ainult et juhul, kui sellel on ka tulemus. Vastasel korral on aktsioon mõttetu.