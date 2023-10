Tänakule pisaraid pakkunud ralli naaseb MM-kalendrisse

Kuigi rahvusvaheline autoliit FIA pole veel tuleva hooaja kalendrit avaldanud, siis Poola ralli korraldajad andsid teada, et 2024. aastal võõrustatakse taas MM-etappi.

Varasemalt on Poolas MM-rallit sõidetud kuuel korral, viimati aastatel 2014-2017. Praegustest sõitjatest on kaks võitu kirjas Sebastian Ogier'l ning korra on saanud võidurõõmu maitsta Andreas Mikkelsen ja Thierry Neuville.