„Kuldne geim“ | Kas uus nimitoetaja ja Avo Keel aitavad kohaliku võrkpalliliiga madalseisust välja?

„Kuldse geimi“ tagasituleku episoodis ehk 143. osas on kokku saanud kuulajatele tuttavad mehed: Mihkel Uiboleht, Renee Teppan, Taavi Nõmmistu ja Karl Rinaldo. Teemade-ring on konkreetne, ent samas lai: meeste Cronimet Balti liigast kuni naiste võrkpalli hetkeseisu ja meeste koondisesuve tagasivaatele.

Miks on Renee jätkuvalt Eestis ja kas ta jookseb peagi ühe Eesti klubi ridades väljakule?

Kõik on uus oktoobrikuus – meeste Balti liigal on uus nimitoetaja Cronimet, juht Avo Keel ja palju muudki põnevat.

*Viimase hetke kalender, puuduv sotsiaalmeediakanal ja puuduvad võistkondade nimekirjad ehk millega tegeleb turundus- ja kommunikatsiooniosakond uue liigahooaja alguses?

*Eesti klubid jäävad tänavu Balti liiga kõrval rahvusvahelise väljundita.

*Balti liiga uus hooaeg tõi võistkondadesse kõlavaid nimesid, ent kes võidab kolm kulda?

*Kas huvitava tehnikaga leegionärist saab asja?

*Pupart, Raadik, Kollo ja Juhkami – millise vanameistri roll kujuneb olulisimaks?

*18-aastane Tristan Täht on teinud mõne kuuga mitu tõsist avaldust meeste klassi murdmisel.

*Hooaja avamängud tõid mullusega võrreldes oluliselt rohkem publikut saali.

*Naiste Balti liigas toimus tõeline võidurelvastumine.

*Miks ei siirdunud mitmed koondislased pärast kodust ägedat EM-i välismaale?

*Tagasivaade meeste EM-finaalturniirile – kas Eesti tase ongi täna Euroopa 20. koht?

*Kas koondis tunneb tänaseni Gheorghe Cretust ja Kert Toobalist puudust?