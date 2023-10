PUUST JA PUNASEKS | Mida tähendab Drelli 1,1-miljoniline leping? Mida võiks eestlane reaalselt ookeani taga sihtida?

Bullsi eest väljakul käinud 23-aastasel Drellil on klubiga Exhibit 10 leping, mis käiku mineku puhul tooks talle sisse 1,1 miljonit USA dollarit. Kuna sotsiaalmeedias on silma jäänud Eesti korvpallifännide üsna valed arusaamad, siis harutame asjad lahti ning teeme puust ja punaseks. Mida Exhibit 10 leping tähendab? Kui kaugel on Drell reaalselt NBA-st? Millised on võimalikud edasised stsenaariumid? (Ääremärkus. Summad on ümardatud ning kui ma kuskil eksisin konkreetse fakti vastu, siis andke kommentaarides teada ja parandan.)