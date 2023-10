Lõiv karjääri raskeimast MK-st: mul tekkis sõnulseletamatu hirm, kuna nägin paljusid kukkumas

„Esimesel täisringil tekkis mul aga sõnulseletamatu hirm, kuna nägin paljusid kukkumas või rehvi lõhkumas. Lisaks nägin, kuidas kivide vastu veljed puruks läksid, seega tundus kõik lihtsalt nii ohtlik ja olin natuke liiga hirmul,“ jätkas Lõiv Eesti Jalgratturite Liiidu pressiteate vahendusel. „Sealt edasi mäletan vaid seda, et esimene mõte oli jooksmine. Selles mudamülkas tundus lihtsam ratas käes joosta ja paistis, et liigun niimoodi ka kiiremini edasi. Rattalt maha tulek ja peale saamine olid muda tõttu muidugi keerulised. Eks ma sain aru, et teised tüdrukud võtsid rohkem riske ja neid saatis kas edu või ebaedu. Ma võtsin pigem eesmärgiks lihtsalt tervena finišisse jõuda ja ega lõpptulemusel polnud enam vahet. Seetõttu andsin kergelt kohti ära ja tegin lihtsalt enda sõitu/jooksu. Olen õnnelik, et tervena finišis olen ja ratas pidas ka isegi vastu.“