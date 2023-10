Vormelisõitja oksendas Katari GP-l kiivrisse: see oli õudne, kokpitis oli 80 kraadi

Prantsuse vormelipiloodi sõnul valitsesid Katari F1 etapil ebainimlikud tingimused. "Jah, 15. või 16. ringil ma tegin seda [oksendasin] ja mõtlesin, et kurat, vabandust vandumise pärast, aga see saab olema pikk võistlus,“ sõnas Ocon hiljem ka Sky F1-le.

“Olen alati suutnud vormeliga läbida kaks võistlusdistantsi, see on alati see, milleks ma treenin, kuid täna oli nii palav õhk ja auto mootor oli tagant nii kuum. Ma arvan, et täna pidi kokpitis olema umbes 80 kraadi. Mul on nii hea meel, et järgmisel aastal tuleme siia tagasi detsembris."