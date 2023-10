Mis saab Kalev/Cramo euromängust Iisraeli klubiga? Mänedžer: meie sinna ilmselgelt ei sõida

"Meie ilmselgelt Iisraeli ei sõida. Laupäeval, kui see (sõja puhkemise) uudis tuli, kirjutasime FIBA-le, et olime sinna pileteid soetamas ja oleks vaja kiiret vastust. Seni pole vastust tulnud. Kuna esmaspäev on käes, võiks see tänase päeva jooksul tulla. Kaldun arvama, et proovitakse teha kodu- ja võõrsilmängude vahetust või peetakse mäng neutraalsel pinnal," lausus Kask.