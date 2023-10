Kriitika alla sattunud UEFA võib Venemaa koondiste tagasilubamise tühistada

Eelmisel nädalal teatas UEFA, et Venemaa noortevõistkonnad lubatakse rahvusvahelistele turniiridele tagasi. See otsus sai Ukrainas jätkuva sõjategevuse tõttu palju negatiivset tagasisidet mitmetelt UEFA liikmetelt. 11 alaliitu tegid konkreetse avalduse, kus kinnitati, et nende rahvuskoondised Venemaaga ei mängi.

Nüüd kirjutab The Independent, et UEFA võib Venemaa noortekoondiste suhtes tehtud otsuse tühistada.

Väljaanne viitab mitmele anonüümsele allikale, kes väidavad, et selline otsus on nende hinnangul võimalik. Samuti viidatakse, et suured pinged valitsevad neis alaliitudes, kes ei teatanud kohe oma keeldumisest venelastega mängida. Selline alaliit on ilmselt ka Eesti Jalgpalli Liit, sest Aivar Pohlaku selge seisukoha võtmisega viivitamist kritiseerisid nii poliitikud, EOK peasekretär, jalgpalliklubid kui ka alaliidu enda sponsorid.

The Independenti andmetel on alaliidud rahulolematud ka sellega, kuidas UEFA on probleemi käsitlenud. Viidatakse, et organisatsiooni president Ceferin rääkis Venemaa noortekoondiste teemast eelmisel koosolekul ilma ette hoiatamata ning see oli negatiivne üllatus paljude jalgpallijuhtide jaoks.

UEFA skandaalne otsus on toonud juba kaasa ka ühe tagasiastumise. Nimelt pani Venemaa U17 jalgpallikoondiste kaasamise poolt hääletanud UEFA asepresident Karl-Erik Nilsson oma ametikohalt Rootsi spordi katuseorganisatsiooni (RF) esimehena maha.