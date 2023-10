Dramaatiline sõit ootab ees: kõik vormeliässad peavad Katari GP-l vähemalt kolm korda rehve vahetama

Lusaili ringraja osas on vormelimaailmas sel nädalal arutletud pikalt selle üle, kuidas Pirelli rattavarjud võistluses vastu peavad. Pirelli tõstatas ise teema pärast reedest vabatreeningut.

Nimelt on Lusaili ringrada väga kiire iseloomuga ning tee ääred on tänavu teravad ning püramiidikujulised. Lisaks on sõitjatel kogu nädalavahetusel vältel olnud raskusi mitmes kurvis kogu masinaga teel püsimisega.