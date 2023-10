KOMMENTAAR | Kui pikaks venib kolmekordse maailmameistri Verstappeni igav ühemehesõu?

Tänavu jäi mulje, et Verstappen on kõigist teistest kahe pea jagu üle. Ent kuidas on lugu tegelikult? Ta on tiimikaaslased viimasel ajal pika puuga paika pannud, kuid öelda, et Pérez on paremuselt maailma teine vormelisõitja, oleks kohatu. Kuid kes võiks olla? Ilmselt Hamilton, aga veel? Kes võiks samas tiimis kihutades Verstappenile koha kätte näidata? See jääb paraku teadmata nõndakaua, kui Hamilton Red Bulli kuulub, sest sel tiimil on selge seisukoht: üks sõitja peab olema staar ja teine tema abimees. Duot Verstappen-Hamilton ei palka punapullid iial ja sellest on mõistagi kahju.