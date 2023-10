Hispaania meedia: Red Bull kaalub Fernando Alonso palkamist

Kuigi Verstappeni tiimikaaslase Sergio Perezi leping Red Bulliga kestab kuni järgmise hooaja lõpuni, siis kesiste tulemuste tõttu on tema koht väidetavalt löögi all. Selles pole muidugi midagi imekspandavat, sest Red Bull on ka varasemalt vallandamistega silma paistnud.

Kuigi peamiseks kandidaadiks Perezi kohale on AlphaTauri sõitja Daniel Ricciardo, siis Hispaania väljaaande Marca sõnul on Red Bull huvitatud ka kahekordse maailmameistri Fernando Alonso teenetest.

Red Bulli tiimipealik Christian Horner andis küll mõista, et kaks suure egoga sõitjat ei mahuks meeskonda ära, kuid tehniline direktor Adrian Newey võtaks siiski 42-aastase Alonso avasüli vastu.

"Oleks huvitav näha tiimis vanameistrit ja nooremat meistrit. Näiteks Fernando on üks ajaloo hirmuäratavamaid konkurente ja võib-olla tuntud selle poolest, et ta ei saa oma meeskonnakaaslastega kuigi hästi läbi,“ rääkis Newey taskuhäälingusaates "Beyond The Grid".

"Aga oleks huvitav näha, kas kogenud sõitjana käituks ta teisiti, kui 2007. aastal McLarenis," vihjas Newey Alonso ja Lewis Hamiltoni krõbedale läbisaamisele. "Aga ma arvan, et ta on nüüd teistsugune sõitja, sest tundub, et ta on oma hoiakut pehmendanud."

Kõlakatele lisas õli tulle tõik, et sel nädalavahetusel toimuval Katari GP-l nähti Alonso mänedžeri Flavio Briatoret vestlemas nii Horneri kui ka Max Verstappeni isa Josiga.

Katari GP-le antakse start pühapäeval kell 20.00. Delfi kajastab võistlust otseblogi vahendusel.