Max Verstappen tõusis Ayrton Senna ja Niki Laudaga ühele pulgale. "Võitsime ka Vetteliga palju, aga see on teine tase"

26-aastane Red Bulli sõitja kindlustas kolmanda järjestikuse MM-kulla laupäeval, kui teenis Katari GP sprindisõidus teise koha. Ta edestab kuus põhisõitu enne hooaja lõppu tiimikaaslasest lähimat jälitajat Sergio Perezt 184 punktiga.

Verstappen on domineerinud kogu tänavust hooaega. Senisest 16-st etapist on ta võitnud 13, esikahest ning üldse poodiumilt on ta välja jäänud vaid korra (!). Lisaks on ta tänavu kirja saanud 10 kvalifikatsioonivõitu, seitse kiireimat ringiaega ja kaks sprindivõitu.

„Fantastiline tunne. See on olnud imeline aasta paljude vägevate sõitudega,“ rõõmustas Verstappen laupäeva õhtul. “Olen väga uhke: olla kolmekordne maailmameister on midagi uskumatut.“

Verstappenilt, kelle leping Red Bulliga kehtib 2028. aastani, uuriti juba, kas ta sihid on järgmiste MM-tiitlite peal. “Vaatame, mis saab. Naudin praegust hetke ning loomulikult loodame niimoodi jätkata,“ kostis hollandlane.

Red Bulli meeskonna pealik Christian Horner kutsus kolmekordset maailmameistrit “fenomenaalseks“ sõitjaks. “Tema tänavune sõit on olnud teiselt planeedilt. Tuleb võtta hetk, et seda seedida. Kõik, mis ta tänavu teinud on, on fenomenaalne,“ tunnustas britt sõitjat. “Samuti on kogu tiim suurepäraselt koos tegutsenud. Mitte ainult need, kes Kataris on, vaid kõik kulisside taga tegutsevad töötajad kodus (Inglismaal) tehases. Kõik 22 erinevat osakonda on osa meie tiimist ja (tulemus) on selle kombinatsioon.“

Horner lisas, et Verstappen on kõige võitluslikum sõitja, keda ta elus kohanud on. “Ta kuulub samasse seltskonda kõige parematega, keda sport üldse näinud on,“ jätkas Horner. Ta võrdles Verstappenit neljakordse maailmameistri Sebastian Vetteliga. “Võitsime koos Sebastianiga palju, aga Max on hoopis teine tase ning ta on kõigest 26. Usun, et ta muutub ainult paremaks.“