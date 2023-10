"Ta oli pommivarjendis." Prometei president selgitas, miks pole peatreener meeskonna juures

Dubinski sõnul Ginzburg helistas talle laupäeval hommikul ja teatas, et temaga on kõik korras. "Ta oli pommivarjendis, aga hetkel on teed kinni, lennujaamad suletud ja internetiga on probleeme. Kuid temaga on kõik korras. Kahjuks ei juhtunud need kohutavad sündmused Iisraelis esimest korda, ja me mõistame, mida Iisraeli rahvas praegu tunneb. Meie mõtted on praegu Roneni ja kogu Iisraeli rahvaga. Peame vastu, oleme temaga ühenduses ja hoiame teid sündmuste arengutega kursis," lisas ta.