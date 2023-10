VIDEO | Pöörane lõpp. Mängu väravavahina lõpetanud ründeäss Giroud aitas Milani Serie A liidriks

Genoa sai karistusala joone lähistelt karistuslöögi, mille Albert Gudmundsson vajutas läbi kaitsja Fikayo Tomori rikošeti latti. Järgnenud nurgalöögi ajal tuli karistusalasse kaaslastele appi Genoa kollkipper Josep Martínez, kes tegi aga vea ja hispaanlane nägi õhtul teist korda kollast kaarti – kuid kodumeeskonnal oli üks vahetus veel varuks ja nemad said postide vahele tuua päris väravavahi. Giroud jõudis 13. lisaminutil peatada kaitseliini vahelt jooksu saanud George Puscase, mistap matš päädis külaliste napi 1:0 võiduga.

„Mulle meeldis väiksena väravas olla, seetõttu läksin mina postide vahele," tõdes kohtumise järel päevakangelane Giroud, kellelt uuriti, kas hea tõrje tegemine on võrreldav ise värava löömisega. "Palju puudu ei ole. Ma ei teadnud, kas sealt tuleb pealelöök ja mõtlesin, et parem oleks vastu minna. Ma ei liigu nagu väravavaht, aga mingid instinktid mul on olemas. Igatahes selle särgi ma jätan alles ja raamin ära (Giroud tõmbas kohtumises selga Maignani särgi - E. K.)."