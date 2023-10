Rein Pill lõpetas Horse Show kuue takistusega sõidu teisel kohal

Petrovas ületas hobusega Qarath Van Paebroek Z ainsana puhta tulemusega takistuse kõrgusega 190 cm. Kolmanda koha saavutas kuue takistusega sõidus soomlanna Elena Merivirta hobusega Astro. Võistluse algkõrguseks oli 150 cm.



Kuue takistusega sõidule eelnenud päeva põhisõidu, 145 cm ümberhüpetega parkuuri võitis Soome sportlane Jone Illi hobusel Celtas Quillian. Sõidus saavutas teise koha Eesti esindaja My Relander hobusel Expert vaid napilt alla sekundi aeglasema ajaga ümberhüpetel. Kolmanda koha saavutas Leedu sportlane Kristupas Petraitis hobusel Carleone. Kokku pääses sõidus ümberhüpetele üheksa võistluspaari, kellest seitse läbisid ka ümberhüpped karistuspunktideta.



Väikse ringi sõidu, Tabel C kiirusparkuuri kõrgusel 140 cm võitis eilse põhisõidu võitja Kristaps Neretnieks Lätist hobusega Jupiter. Teise ja kolmanda koha saavutasid Soome sportlased, vastavalt Susanna Granroth ja Cayadina ning Jone Illi ja Eolita L. Eesti parimana lõpetas Gunnar Klettenberg hobusega Jolanda kaheksandal kohal.



Tänase päeva esimese Longines’i maailma edetabelisse punkte andnud võistluse, kiirusparkuuri kõrgusel 130 cm, võitis Leedu sportlane Kristupas Petraitis hobusel Early Bird ME. Sõidu teise koha saavutas Pipsa Koski hobusel Iprimero Soomest, kolmandaks tulid Matas Petraitis ja Lando Leedust. Eestlaste parima tulemuse sõitsid välja Madis Morna ja Philine van het Paardenhof, kes tulid puhta sõiduga auhinnalisele viiendale kohale.



Täna peeti Tallinn International Horse Show raames ka rahvuslik 5-6aastaste noorhobuste võistlus kõrgusel 110/120 cm, mille võitsid Mirell Luts hobusega Charisma. Teise koha saavutasid Catlin Vatsel ja New Holland VDL ning kolmandaks sõitsid end Piret Ervald ja Sissi van de Maltahoeve.



Päeva esimese ala, rahvusliku lasteklassi kahefaasilise parkuuri kõrgusel 115 cm võitis Marii Parve hobusega Karanza B. Teisele kohale sõitis end Soome esindaja Sani Illi hobusega Backwoods Challenger. Kolmanda koha saavutasid Gerda Emilia Kiudma ja Calinda.



Tallinn International Horse Show läheb homme edasi takistussõidu MK-etapiga.



Tallinn International Horse Show ühendab endas tipptasemel ratsaspordi, tipptasemel meelelahutuse ning ehedad elamused hobumaailmast. Sündmuse korraldamisele aitavad kaasa pea 40 kohalikku ettevõtet ja organisatsiooni koos 200 vabatahtlikuga. Teostamist toetavad ka EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond.