DELFI VIDEO | Tänak ja iiveldama hakanud Virves: ootasime, et see tuleb lihtsamalt, aga samas lahe ka!

"Oli aus võidusõit. Eile alustas Ken hästi ja mina piisavalt kehvasti. Ilmselgelt ma ei olnud sellises tempos nagu selle autoga olema peaks. Oli huvitav öö ja ise arvasime, et tuleb sportlik päev. Aga hommikul võtsin ennast esimeseks paariks katseks vähe kokku ja Robi tegi ka head tööd, nii et saime vahe sisse. Pealelõunal pidime edu hoidma ja võidu koju tooma. Ken hoidis piisavalt palju tempot peal, et päris niisama ei saanud ka sõita," rääkis Tänak pärast rallit.