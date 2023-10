KUULA | „Matšpall“: Kolmekordne Eesti meister Markus Kerner treenib USA paarismängijat ja tegeleb Eestis kinnisvaraäriga

Pärast Audentese spordigümnaasiumi lõpetamist USA-sse ülikooli õppima ja tennist mängima siirdunud Kerner on ringiga Eestisse tagasi jõudnud ning ajab siin kinnisvaraäri, millest on rääkimas käinud ka „Kinnisvarajuttude“ podcastis kaks aastat tagasi.



USA-s esindas Kerner Tennessee’i ülikooli ja Dallase SMU-d (Southern Methodist University), mille kuulsaim spordivilistlane on Ameerika jalgpallur Margus Hunt.